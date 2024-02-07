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«Царила атмосфера единения и понимания»: в Сочи отпраздновали десятилетие начала Олимпиады-2014

«Царила атмосфера единения и понимания»: в Сочи отпраздновали десятилетие начала Олимпиады-2014

В Сочи прошли торжественные мероприятия, приуроченные к десятилетию Олимпиады-2014. Чемпионы и призёры Игр посадили деревья в парке «Ривьера», поднялись на Розу Хутор и поучаствовали в церемонии открытия Спартакиады учащихся, а также заложили капсулу в ознаменование строительства Академии фигурного катания на коньках и хоккея «Наследие».

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