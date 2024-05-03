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В защите Starlink обнаружили уязвимости

В защите Starlink обнаружили уязвимости

The Register: уязвимости Starlink позволяют использовать интернет по всему миру Корпорация SpaceX Илона Маска, которая является оператором Starlink, не может гарантировать, что сервис не будет работать там, где служба официально не запущена.

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