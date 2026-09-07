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Царьград

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Приморца обвинили в убийстве и продаже редкого амурского тигра

Приморца обвинили в убийстве и продаже редкого амурского тигра

Житель Приморья обвиняется в незаконной охоте на амурского тигра. С марта по сентябрь 2025 года в Хасанском районе он якобы убил и расчленил краснокнижного хищника.

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