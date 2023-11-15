Въезд большегрузов в Новосибирск ограничат по мосту через Иню на Бердском шоссе

Временное ограничение движения большегрузов на мосту вводится с 24 ноября. Как напоминают в мэрии Новосибирска, правый и левый автомобильный мост через Иню – отдельные технические сооружения, при этом правый мост был построен в 60-х годах.
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