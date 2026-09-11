Мусор снова не вывозят по всему краю

Госжилинспекция Забайкалья выявила очередные нарушения графика вывоза твёрдых коммунальных отходов в отношении регионального оператора «Олерон+» — на этот раз сразу в шести муниципалитетах края, включая Читу.
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