Болезням вопреки: как наши теннисисты начали супертурнир в Риме

Римский «Мастерс» пока удачно складывается для лидеров нашего тенниса. Даниил Медведев начал защиту титула с уверенной победы над Джеком Дрейпером, а Андрей Рублев в трех сетах сломил сопротивление Маркуса Гирона.
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