Эксперты объяснили, почему ААА-игры стали чаще проваливаться Поскольку AAA-иг...

Эксперты объяснили, почему ААА-игры стали чаще проваливатьсяПоскольку AAA-игры часто требуют от покупателей больше времени и вовлечённости, аналитики прогнозируют, что относительно короткие AA-релизы могут стать более устойчивым направлением для индустрии.