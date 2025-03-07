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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Эксперты объяснили, почему ААА-игры стали чаще проваливаться Поскольку AAA-иг...

Эксперты объяснили, почему ААА-игры стали чаще проваливаться Поскольку AAA-иг...

Эксперты объяснили, почему ААА-игры стали чаще проваливатьсяПоскольку AAA-игры часто требуют от покупателей больше времени и вовлечённости, аналитики прогнозируют, что относительно короткие AA-релизы могут стать более устойчивым направлением для индустрии.

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