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«Отходим, чтобы вернуться» командир отступающей из Авдеевки 3-й бригады ВСУ попытался объяснить уход из города

«Отходим, чтобы вернуться» командир отступающей из Авдеевки 3-й бригады ВСУ попытался объяснить уход из города

Украинские войска якобы покидают Авдеевку, чтобы перегруппироваться и нанести ответный удар. С таким заявлением выступил командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ полковник Андрей Билецкий (включен в Российской Федерации в список террористов и экстремистов).

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