Украинские войска якобы покидают Авдеевку, чтобы перегруппироваться и нанести ответный удар. С таким заявлением выступил командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ полковник Андрей Билецкий (включен в Российской Федерации в список террористов и экстремистов).
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