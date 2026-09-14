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ТАСС

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Расчет "Герани" поразил используемую ВСУ автозаправку в Киеве

Расчет "Герани" поразил используемую ВСУ автозаправку в Киеве

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Расчет ударных БПЛА "Герань" бригады "Варяг" нанес удар по автозаправочной станции в Киеве, которая использовалась в интересах ВСУ, в том числе военного командования.

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