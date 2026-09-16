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Царьград

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Эксперт: пенсия вырастет на 40%, если не делать этого

Эксперт: пенсия вырастет на 40%, если не делать этого

Надо лишь подождать. Стоит ли оно того, — считаем с экспертом. на конкретном примере Страховая пенсия по старости может увеличиться на 42,3%, если не оформлять её сразу при достижении пенсионного возраста.

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