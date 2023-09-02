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«Пари НН» представил черную форму с цитатами Горького. Она посвящена 155-й годовщине рождения писателя, в честь которого назывался Нижний Новгород

«Пари НН» представил черную форму с цитатами Горького. Она посвящена 155-й годовщине рождения писателя, в честь которого назывался Нижний Новгород

Нижегородский клуб показал альтернативную черную форму на сезон-2023/24. Она посвящена 155-й годовщине со дня рождения Максима Горького, имя которого Нижний Новгород носил с 1932 по 1990 год.

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