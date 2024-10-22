Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Воспитаем нацию дебилов" - Мария Шукшина о сегодняшнем российском телевидении

"Воспитаем нацию дебилов" - Мария Шукшина о сегодняшнем российском телевидении

Такое заявление сделала известная советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Мария Шукшина в одно из последних своих интервью.

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Комментарии
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ВК
Виктор Каменский
Абсолютна права, сплошной дебилизм; отстойная реклама занимает 30-40% эфирного времени,дешевые по содержанию шоу,омерзительные ТВ фильмы и т.д. Срочно СВО на ТВ!
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5 час.
Михалыч
Наш дикий бандитский капитализм объединен в секту БАБЛА и кроме этого в идеологии ничего не производит, а проводя реакционную мигрантскую политику тормозит развитие страны и лишает россиян рабочих мест.
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5 час.
Александр
Тебя чего лишили,крендель? Возможности пиццу развозить?
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4 час.

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