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Кто из артистов сбежал из России? Бурляев уместил ответ в два метких слова

Кто из артистов сбежал из России? Бурляев уместил ответ в два метких слова

В эфире программы "Эмпатия Манучи" её ведущий Вячеслав Манучаров поговорил с русским актёром, писателем и депутатом Госдумы Николаем Бурляевым о самых важных категориях человеческой жизни и о том, что на самом деле значит быть человеком и творцом.

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