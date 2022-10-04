Кто из артистов сбежал из России? Бурляев уместил ответ в два метких слова

В эфире программы "Эмпатия Манучи" её ведущий Вячеслав Манучаров поговорил с русским актёром, писателем и депутатом Госдумы Николаем Бурляевым о самых важных категориях человеческой жизни и о том, что на самом деле значит быть человеком и творцом.