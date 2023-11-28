МВД РФ предложило запретить нелегальным мигрантам водить машину и получать права. Речь идёт о введении в стране режима контролируемого пребывания для иностранцев, которые незаконно пересекли границу нашей страны.
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