Набравшая вес Камила Валиева отметила с классом «последний звонок»

18-летняя фигуристка Камила Валиева в этом году окончила школу. Спортсменка сейчас не занята ни в соревнованиях, ни в тренировках, поэтому смогла спокойно завершить обучение и отметить вместе со своим классом последний звонок, видео с которого она опубликовала в соцсети.
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