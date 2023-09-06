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Кирби: США не сообщают РФ о визитах своих должностных лиц на Украину

Кирби: США не сообщают РФ о визитах своих должностных лиц на Украину

Администрация США не сообщает России о визитах своих должностных лиц на Украину. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга для журналистов, передал ТАСС.

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