Кирби: США не сообщают РФ о визитах своих должностных лиц на Украину

Администрация США не сообщает России о визитах своих должностных лиц на Украину. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга для журналистов, передал ТАСС.
Администрация США не сообщает России о визитах своих должностных лиц на Украину. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга для журналистов, передал ТАСС.
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