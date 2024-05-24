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  • Ливень
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Ветврачи рассказали, от каких болезней чаще всего страдают собаки породы корги

Ветврачи рассказали, от каких болезней чаще всего страдают собаки породы корги

О самых распространенных генетических болезнях собак породы корги рассказали во Всероссийском государственном Центре качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ» Россельхознадзора).

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