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Живая Кубань

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Россиянам начали давать сдачу старыми деньгами, что случилось? Это решение Центробанка

Россиянам начали давать сдачу старыми деньгами, что случилось? Это решение Центробанка

Россиянам начали давать сдачу старыми деньгами, что случилось? Это решение ЦентробанкаПомните те времена, когда в кошельке шуршали не только монеты, но и бумажные купюры номиналом в пять рублей? Кажется, это было целую вечность назад, где-то в лихих 90-х.

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