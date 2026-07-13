Россиянам начали давать сдачу старыми деньгами, что случилось? Это решение Центробанка

Россиянам начали давать сдачу старыми деньгами, что случилось? Это решение ЦентробанкаПомните те времена, когда в кошельке шуршали не только монеты, но и бумажные купюры номиналом в пять рублей? Кажется, это было целую вечность назад, где-то в лихих 90-х.
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