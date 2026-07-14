Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании с Ираном с самого начала был проверкой, которую Тегеран в итоге не прошёл.
Трамп: меморандум с Ираном был тестом, и Тегеран его провалил
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий Зубрин
Вот как с этим ДЕБИЛОДУРАКОМ можно договариваться и о чём ?Он даже подписанную бумагу ,которая привела к прекращению БД ,считает какой-то бумажкой ....Уже говорил ,глядя на то ,как он себя вёл ещё во время первой каденции ...Говоря одно на прессконференциях ,а по приезду в БД здесь же всё отрицал....
Ответить
1 м.
Свежие комментарии