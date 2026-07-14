Трамп: меморандум с Ираном был тестом, и Тегеран его провалил

Ю

Юрий Зубрин

Вот как с этим ДЕБИЛОДУРАКОМ можно договариваться и о чём ?Он даже подписанную бумагу ,которая привела к прекращению БД ,считает какой-то бумажкой ....Уже говорил ,глядя на то ,как он себя вёл ещё во время первой каденции ...Говоря одно на прессконференциях ,а по приезду в БД здесь же всё отрицал....