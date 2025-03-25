Владельцу шахты «Листвяжная» дали условный срок

Центральный райсуд Кемерова приговорил собственника шахты «Листвяжная», председателя совета директоров «СДС-уголь» Михаила Федяева к 3,5 года условно по делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.
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