Россия и ЦАР развивают отношения во всех областях, заявил Песков

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. РФ и Центральноафриканская Республика развивают отношения во всех областях, в том числе в сфере безопасности, визит президента ЦАР Фостена Арканжи Туадеры в Москву связан с этим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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