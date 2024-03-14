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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие ВВО на Сахалине совершенствуют навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТУР)

Военнослужащие ВВО на Сахалине совершенствуют навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТУР)

На занятиях с боевой стрельбой из комплексов ПТУР военнослужащие ведут огонь по неподвижным мишеням, имитирующим боевую технику условного противника.

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