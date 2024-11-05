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Омега-3 и омега-6 кислоты связаны со снижением риска развития рака

Омега-3 и омега-6 кислоты связаны со снижением риска развития рака

Исследование взаимосвязи между уровнями жирных кислот омега-3 и омега-6 и риском развития рака В исследовании, охватившем более 250 000 участников, выявлена корреляция между высокими уровнями жирных кислот омега-3 и омега-6 и снижением риска развития нескольких типов рака.

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