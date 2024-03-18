Россия, вон из Армении! Только по-братски - цены на газ 10 лет не повышай и дай взаймы! Цирк продолжается...

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Нас, откровенно говоря, повеселило заявление заместителя министра по управлению и инфраструктуре Армении, Акопа Варданяна, который на днях пообещал, что цены на газ в стране до 2031 года расти не будут.