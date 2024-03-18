Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • T EA
    У вас свой дом на Северном Полюсе? Нет? Тогда не несите пургу.Россия, вон из Ар...
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Россия, вон из Армении! Только по-братски - цены на газ 10 лет не повышай и дай взаймы! Цирк продолжается...

Россия, вон из Армении! Только по-братски - цены на газ 10 лет не повышай и дай взаймы! Цирк продолжается...

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Нас, откровенно говоря, повеселило заявление заместителя министра по управлению и инфраструктуре Армении, Акопа Варданяна, который на днях пообещал, что цены на газ в стране до 2031 года расти не будут.

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Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
Был, пока кольку не позвал.
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1 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Хачей послать на хуйи цены на все поднять в10 раз
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23 мин.
T EA
У вас свой дом на Северном Полюсе? Нет? Тогда не несите пургу.
Ответить
10 мин.

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