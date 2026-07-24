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SPORT24.ru

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Ветеран ЦСКА раскритиковал «Зенит»: «Очень нехорошо, когда много иностранцев»

Ветеран ЦСКА раскритиковал «Зенит»: «Очень нехорошо, когда много иностранцев»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев выразил мнение, что «Зенит» выиграет чемпионат России в сезоне-2026/27, а также раскритиковал большое количество легионеров в составе петербургской команды.

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