- А: Из Вашей статьи можно сделать вывод, что симпатии Ваши именно на стороне белых. Вы пропагандируете за белых.
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автор, Вы ошибаетесь,царя не лысый сдвинул " царь николай 2 отрекся сам в марте 1917 года на станции Дно.на смену пришел Керенский. Вы оправдываете Краснова,а А.И.Деникин? Расказачивание и тройки были организованы и впервые "обкатаны" на Дону по приказу я.свердлова. Не все казки были довольны царским режимом,на Дону казачьим полковником Мироновым была сформирована вторая конная армия,которая участвовала во взятии Крыма. Во время ВОВ казачьи корпуса остановили армию Роммеля переброшенную из Африки. Моя сестра и старшие братья прошли войну, но вернулись не все, были коммунистами,отец -казак был репрессирован. Было время такое.
Нас по принципу, разделяй и властвуй пытались и пытаются разделить, казалось бы объединяющими лозунгами. А ведь давно красные генералы , вроде Брусилова, и белый генерал Слащев, давно всё сказали.. Есть Родина, а есть местечковые обиды... Но кто старое помянет... И кто забудет вообще оба глаза... Ошибки были у всех... Но вот сейчас, как например относится к агентам царской охранки??? Вроде Полипова...из Вечного зова.. Ведь царь почти святой сейчас... Но Полипов проходимец, обычный прощелыга... СВои шкурные интересы ставящий выше Родины... Уверен, что такие и сейчас были бы в первых рядах псевдопатриотов... Так что нужно строить и обустраивать свою Родину, но с оглядкой на прошлое... Ну и в крайности не пускаться... Брать все лучшее, что было и при царе- культура, вера и позже... И отсеивая плохое... А не возводя это в культ... Не сотвори себе кумира- говорит священное писание...
""Опять красно-белое или Ты, гнида, имеешь!"" : ========================= Одна только, зловонная БЛЕВОТИНА и испражнения, омерзительного нутра ИНОродца.... И НИЧЕГО БОЛЕЕ.