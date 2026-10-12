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На Украине оппозиции нет, реальные противники режима в тюрьмах или за границей

На Украине оппозиции нет, реальные противники режима в тюрьмах или за границей На Украине в последнее время всё громче звучат призывы к поиску компромиссов с Россией и началу переговоров о завершении конфликта.

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