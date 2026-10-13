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Регионы России

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Университет «Синергия» внедряет облачную инфраструктуру «Турбо Облака» для цифровой трансформации

Университет «Синергия» внедряет облачную инфраструктуру «Турбо Облака» для цифровой трансформации

Университет «Синергия», один из ведущих частных вузов России, начал использовать облачную инфраструктуру «Турбо Облака» (входит в ГК «РТК-ЦОД») для поддержки образовательных платформ, корпоративных сервисов и бизнес-приложений.

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