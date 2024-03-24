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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Белявский о пропуске Олимпиады-2024: «Сейчас уже все отболело, я спокойно к этому отношусь. У нас есть другие цели, другие соревнования»

Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) ранее сообщили о пропуске отборочных стартов, так как никто из российских гимнастов не захотел получать нейтральный статус.

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