В ДВОКУ прошла военно-патриотическая акция, посвященная 473-й годовщине образования Сухопутных войск

Площадка была поделена на кластеры – стрелковое оружие, связь, разведка, беспилотные летательные аппараты, тактическая медицина, боевая экипировка, приборы радиационной, химической и биологической защиты, инженерного обеспечения и войсковой рацион питания.
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