Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 570 подписчиков

Максим Решетников согласовал туризм на горе Белуха с Казахстаном

Максим Решетников согласовал туризм на горе Белуха с Казахстаном

Власти России и Казахстана подпишут соглашение о туризме в зоне горы Белуха до конца 2026 года. Максим Решетников заявил, что это позволит впервые за шесть лет альпинистам совершать восхождения, не нарушая границу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии