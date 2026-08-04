Максим Решетников согласовал туризм на горе Белуха с Казахстаном

Власти России и Казахстана подпишут соглашение о туризме в зоне горы Белуха до конца 2026 года. Максим Решетников заявил, что это позволит впервые за шесть лет альпинистам совершать восхождения, не нарушая границу.
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