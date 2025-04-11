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"Коалиция желающих" признала, что "миротворцами" на Украине быть не сможет

"Коалиция желающих" признала, что "миротворцами" на Украине быть не сможет

Брюссель — Союзники Украины, сформировавшие так называемую “коалицию желающих”, провели в четверг переговоры о запуске миссии безопасности для соблюдения будущего мирного соглашения с Россией, однако дальнейшему прогрессу мешает нежелание Москвы прекращать боевые действия.

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