Канцлер ФРГ Фридрих Мерц накануне заявил, что капитуляция Украины станет «капитуляцией всей Европы», назвав Россию «главной угрозой безопасности».
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