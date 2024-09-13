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Питер Кёниг: Терпение Путина на пределе — идет вторжение НАТО на территорию ядерной державы

Питер Кёниг: Терпение Путина на пределе — идет вторжение НАТО на территорию ядерной державы

«Мир не хочет знать, что уже находится в состоянии Третьей мировой войны».Курская область России в настоящее время переполнена натовским оружием, техникой, военными, многое из этого уже уничтожено или захвачено российскими войсками.

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