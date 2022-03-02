Кучеров набрал 1+1 в 4-й игре подряд. Он 3-я звезда матча с «Оттавой»

Кучеров набрал 1+1 в 4-й игре подряд. Он 3-я звезда матча с «Оттавой»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу, сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:2) и был признан третьей звездой.

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