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Филиппо посоветовал евродепутату Глюксманну отправиться воевать на Украину

Филиппо посоветовал евродепутату Глюксманну отправиться воевать на Украину

Глава французской политической силы «Патриоты» Флориан Филиппо выразил недовольство позицией депутата Европарламента Рафаэля Глюксманна, который в своём выступлении перед коллегами заявил о необходимости усиления поддержки Украины и увеличения поставок оружия.

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