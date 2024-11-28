Филиппо посоветовал евродепутату Глюксманну отправиться воевать на Украину

Глава французской политической силы «Патриоты» Флориан Филиппо выразил недовольство позицией депутата Европарламента Рафаэля Глюксманна, который в своём выступлении перед коллегами заявил о необходимости усиления поддержки Украины и увеличения поставок оружия.
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