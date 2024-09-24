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Мемориал на площади Победы во Владимире отремонтируют к 1 мая 2025 года

Мемориал на площади Победы во Владимире отремонтируют к 1 мая 2025 года

Предыдущие попытки привести в порядок комплекс Вечного огня во Владимире успехом не увенчались.Мэр Владимира Дмитрий Наумов рассказал на пресс-конференции, что из городского бюджета в очередной раз выделены средства на ремонт мемориала с Вечным огнем на площади Победы.

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