Мемориал на площади Победы во Владимире отремонтируют к 1 мая 2025 года

Предыдущие попытки привести в порядок комплекс Вечного огня во Владимире успехом не увенчались.Мэр Владимира Дмитрий Наумов рассказал на пресс-конференции, что из городского бюджета в очередной раз выделены средства на ремонт мемориала с Вечным огнем на площади Победы.