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Артиллеристы ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне СВО

Артиллеристы ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне СВО

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» самоходного артиллерийского полка гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили скопление бронетехники и живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункт временной дислокации (ПВД) противника в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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