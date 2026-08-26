Январь 2026 – Врата 5D: Исход не для всех Квантовый переход – час пробил Он зрел исподволь, как бутон неведомого цветка, но лишь сейчас, в безумном танце времени, распустился, грозя перенести нас в мир, где возможно всё.
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