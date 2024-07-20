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Регион 29

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В Архангельске обсудили перспективы инклюзивного туризма

Речь об этом пошла на круглом столе «Социальный туризм как инструмент повышения уровня доступности туристической привлекательности региона»Речь об этом пошла на круглом столе «Социальный туризм как инструмент повышения уровня доступности туристической привлекательности региона»В мероприятии приняли участие представители Центра развития туризма и культуры Архангельской области.

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