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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Epic Games пообещала 0 % комиссии с продаж для разработчиков с доходом до $1 млн

Epic Games пообещала 0 % комиссии с продаж для разработчиков с доходом до $1 млн

Epic Games пообещала 0 % комиссии с продаж для разработчиков с доходом до $1 млнПосле победы в суде над Apple компания Epic Games предложила разработчикам новую модель монетизации: нулевую комиссию за платежи через Epic Games Store и возможность создания собственных магазинов.

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