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NewsOne

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Стереть дроном историю?

Стереть дроном историю?

«Германия планирует обвинить Россию в нападении на Лейпциг», — пишет Politico Источник изображения: RT Речь идет, конечно, об аэропорте Лейпциг/Халле.

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