Нутрициолог Гмошинская рассказала, как следует питаться школьнику на «удаленке»

Ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной нутрициологии, доцент медицинских наук Мария Гмошинская подчеркнула: в ситуации, когда дети учатся удаленно, они много времени проводят не выходя из дома и нередко без родительского контроля.
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