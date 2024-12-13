Кто смотрел в СССР, не пройдут этот легкий и душевный тест по «Джентльменам удачи»

Это вам не мелочь по карманам тырить! Проверьте себя, насколько вы тут не помните любимую комедию. фото: фильм «Джентльмены удачи» (1971)Гай Ричи, подвинься! Ну или задвинь тост: годовщину отмечает самый благородный фильм про разбойников — советская комедия «Джентльмены удачи» Георгия Данелии.