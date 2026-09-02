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Царьград

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Путин оставил автограф на строящемся танкере в Приморье

Путин оставил автограф на строящемся танкере в Приморье

Владимир Путин посетил судоверфь "Звезда" в городе Большой Камень, Приморье. Президент осмотрел танкер "Петр Столыпин" и оставил автограф с пожеланиями удачи на его фотографии в рубке.

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