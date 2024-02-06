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"Да здравствует наш Суд!", - решение которое удовлетворило не всех, но это уже проблемы "индейцев"

"Да здравствует наш Суд!", - решение которое удовлетворило не всех, но это уже проблемы "индейцев"

Украинцев нисколько ни для чего не нужно (с)   Как  вы   знаете,   на днях  произошло  вполне  прецедентное  событие:    некая    пани    Буянова,   украинка,    понаехавшая  в  Москву  из  Львова    и    работающая  врачихой (при  этом  возраст  у  неё уже  пенсионный)      поглумилась  над  ребёнком,   чей   отец  погиб  в  СВО.

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Комментарии
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Аршак Меликджанян
отлично, а с судом что то надо делать, так много странных решений...........
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18 час.
ВН
Владимир Никитин
Увы! Странных решений у наших судов действительно, хоть отбавляй. Коренного россиянина &quot;за язык&quot; упрячут. Да и кроме этого случая, странных очень много. В судейском сообществе давно чистку необходимо провести. Уверен, знаю - если внимательно отнестись к жалобам, вскроются случаи гораздо &quot;интересней&quot;!
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18 час.

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