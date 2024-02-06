"Да здравствует наш Суд!", - решение которое удовлетворило не всех, но это уже проблемы "индейцев"

Украинцев нисколько ни для чего не нужно (с) Как вы знаете, на днях произошло вполне прецедентное событие: некая пани Буянова, украинка, понаехавшая в Москву из Львова и работающая врачихой (при этом возраст у неё уже пенсионный) поглумилась над ребёнком, чей отец погиб в СВО.
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