"Да здравствует наш Суд!", - решение которое удовлетворило не всех, но это уже проблемы "индейцев"

Украинцев нисколько ни для чего не нужно (с) Как вы знаете, на днях произошло вполне прецедентное событие: некая пани Буянова, украинка, понаехавшая в Москву из Львова и работающая врачихой (при этом возраст у неё уже пенсионный) поглумилась над ребёнком, чей отец погиб в СВО.