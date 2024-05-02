4 мая в Архангельске состоится «Майская эстафета»

Городская администрация сообщает, что сегодня судейская бригада будет принимать заявки от команд-участников Майской эстафеты с 14 до 16 часов в холле конференц-зала администрации Архангельска на площади Ленина, 5.
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