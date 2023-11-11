Всероссийский экологический диктант можно будет написать в Твери

19 ноября тверская Горьковка примет участников Всероссийского экологического диктанта. Этот ежегодный проект расширяет знания участников о природе и приглашает вместе решать вопросы, с которыми сталкиваются защитники экологии.
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