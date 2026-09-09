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Газета.ру

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В Германию начали ввозить дешевые Audi по параллельному импорту из Китая

В Германию начали ввозить дешевые Audi по параллельному импорту из Китая

Немецкий импортер Auto China начал ввозить по параллельному импорту в ФРГ электромобили суббренда Audi (AUDI), созданные совместно с SAIC специально для Китая.

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