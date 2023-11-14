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Картофельная запеканка с куриным фаршем вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Картофельная запеканка с куриным фаршем вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Как подать горячее второе и гарнир в одном блюде? Все очень просто! Прекрасный вариант – картофельная запеканка с куриным фаршем! Это обычное кушанье не претендует на титул королевского, но вкусом, а также сытность не уступает тем кулинарным шедеврам из птицы или овощей, которые очень часто встречаются в повседневном меню практически каждой семьи.

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